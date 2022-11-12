لافروف يبحث مع نظيره التايلاندي الاستعدادات لمنتدى “ابيك”

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التايلاندي دون براماتفيني التعاون الثنائي بين روسيا وتايلاند، والقضايا الدولية والإقليمية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة نوفوستي “فإن الوزيرين اجتمعاً على هامش قمة شرق آسيا في كمبوديا، وناقشا الاستعدادات لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “ابيك”، في العاصمة التايلاندية بانكوك”.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى يومي الـ 18 و الـ 19 من الشهر الجاري، وسيمثل روسيا النائب الأول لرئيس الوزراء أندري بيلوسوف.

وتعتبر قمة شرق آسيا منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول قضايا الترتيبات السياسية، وتطوير وتعزيز التعاون العملي بين الدول.

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