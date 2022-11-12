بوتين ورئيسي يبحثان التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون المتبادل بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي.

ووفقا لبيان الخدمة الصحفية للكرملين نقلته وكالة نوفوستي “فإن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيسي، ناقشوا خلالها بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية”.

كما اتفق الجانبان على تكثيف الاتصالات بين الإدارات الروسية والإيرانية.

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