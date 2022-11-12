علماء روس يبتكرون نسيجاً قطنياً مضاداً للبكتيريا

موسكو-سانا

ابتكر علماء روس نسيجاً قطنياً مضاداً للبكتريا بعد أن أضافوا إليه دقائق أكاسيد الزنك والتيتانيوم النانوية.

ونقلت صحيفة غازيتا رو الروسية عن مصدر في وزارة العلوم والتعليم الروسية قوله: “إن الدقائق النانوية لأكاسيد بعض المعادن تقمع بفعالية النشاط الحيوي للبكتيريا والفطريات المقاومة للأدوية، وهي في الوقت نفسه غير ضارة للإنسان”، مشيراً إلى أنه من أجل زيادة استقرار وثبات هذا الطلاء المضاد للبكتيريا، استخدم الباحثون تكنولوجيا المعالجة بالموجات فوق الصوتية لضمان توزيع وانتشار الدقائق النانوية بصورة متساوية على السطح، ويسمح باستخدامها على نطاق واسع وتكلفتها منخفضة.

وتابع الباحثون: إن إضافة الدقائق النانوية إلى النسيج القطني لم تغير خصائصه الاستهلاكية، ويمكن أن تتحمل هذه الدقائق 20 دورة غسيل على الأقل.

ورأى الباحثون أن الأنسجة القطنية المعالجة يمكن استخدامها في مجال الطب وفي إنتاج الملابس، مشيرين إلى أنه تم اختبار تلك الأنسجة بنجاح في منطقة بضواحي هانوي عاصمة فيتنام حيث درجات الحرارة والرطوبة عالية وهذه ظروف ملائمة لتكاثر البكتيريا.

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