مياه الدلبة بمدينة الدريكيش عذبة وصالحة للشرب من جديد

طرطوس-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس أن مياه نبع الدلبة بمدينة الدريكيش عذبة وصالحة للشرب من جديد، وفق المواصفات القياسية السورية بعد أخذ عينات وتحليلها.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب المهندس عيسى حمدان في تصريح لمراسلة سانا أن نتائج العينات التي تم أخذها من مياه النبع ظهرت اليوم بمطابقة مياه النبع للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها للشرب، مشيراً إلى أن النبع تعرض للتلوث ظهر يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت، من جراء وصول مياه الجفت إليه من إحدى المعاصر في قرية بمحصر، بسبب عدم تقيدها بإجراءات التخلص من مياه الجفت.

وأضاف حمدان: إنه تم إيقاف الضخ فوراً، بالتزامن مع إلزام المعصرة بإجراءات التخلص الآمن من مياه الجفت، مع المراقبة المستمرة من قبل بلدية بمحصر والوحدة الإرشادية المعنية، ومع الاستمرار بأخذ العينات وتحليلها على مدى الأيام السابقة، مبيناً أن نسبة التلوث انخفضت وأعيد ضخ المياه يوم أمس للأغراض المنزلية فقط، وبعد التأكد من سلامتها بشكل نهائي تم ضخها اليوم للشرب أيضاً.

يذكر أن نبع الدلبة يروي مدينة الدريكيش و48 قرية مجاورة.

هيبة سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency