مفاوضات بين روسيا والأمم المتحدة لإعادة الاتصال بنظام سويفت

موسكو-سانا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن الجانب الروسي ناقش إعادة ربط مصرف روسيلخزبنك بنظام الدفع الدولي سويفت مع ممثلي الأمم المتحدة في جنيف.

ونقلت روسيا اليوم عن فيرشينين قوله: “تلقينا تأكيدات مرة أخرى من ممثلي الأمم المتحدة بأنهم يعتبرون هذه المسألة ذات أهمية حيوية، ونحن نعمل لحلها”.

وأشار فيرشينين إلى أن إعادة الاتصال بنظام سويفت ستسمح للجانب الروسي بالمضي قدماً في إزالة العوائق أمام تصدير منتجاته الزراعية.

وكان مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين كشف في تموز الماضي أن سلطات بلاده تخطط لتعديل نظام التجارة الاقتصادية الخارجية بشكل تختفي معه الحاجة إلى المدفوعات من خلال نظام سويفت بين البنوك، مشدداً على أن روسيا لن تكون منغلقة اقتصادياً بل على العكس ستتعاون علانية مع أي دولة من الخارج، لكن لتحقيق ذلك يجب وجود مؤسسات مالية موثوقة.

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