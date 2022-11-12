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منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام منتخب قطر في نصف نهائي غرب آسيا لفئة تحت 23 عاماً

2022-11-12

الرياض-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام منتخب قطر بركلات الترجيح 5-6 بعد تعادلهما بهدف لمثله في الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا لفئة تحت 23 عاماً المقامة في مدينة جدة السعودية.

وسيلتقي منتخبنا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مع الخاسر من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي تجمع السعودية مع عمان، وذلك في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وكان منتخبنا تأهل إلى الدور نصف النهائي بحلوله بالمركز الثاني في ختام الدور الأول ضمن المجموعة الأولى.

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