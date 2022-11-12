الأمطار تتسبب بتعليق الرحلات الجوية في مطار فالنسيا الإسباني

مدريد-سانا

علقت السلطات الإسبانية اليوم الرحلات الجوية في مطار فالنسيا شرق البلاد، بعدما غمرت المياه المدرج عقب ساعات من هطول أمطار غزيرة.

وكتبت الشركة الإسبانية المشغلة للمطار على تويتر “إن مدرج مطار فالنسيا توقف عن العمل بعدما ضربته صاعقة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن”.

بدورها قالت هيئة مراقبة الحركة الجوية الإسبانية “إن كل الرحلات الجوية من المطار وإليه علقت بسبب العاصفة”، مشيرة إلى أن العواصف الرعدية الغزيرة فوق مطار فالنسيا تسببت بتعليق كل عمليات الإقلاع والهبوط.

وحسب المعلومات التي نشرها مطار فالنسيا حولت تسع رحلات على الأقل إلى مطارات بديلة في أليكانتي وبرشلونة وإيبيزا ومدريد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency