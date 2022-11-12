الفرات في صدارة المجموعة الشمالية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب

حماة-سانا

انتهت مباراة الفرات مع مورك بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب المجموعة الشمالية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الشباب، والتي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة.

وهذا هو التعادل الأول لفريق الفرات في الدوري هذا الموسم، حيث حقق سابقا أربعة انتصارات متتالية على كل من التضامن 2-صفر وعفرين 4-صفر وشرطة حماة 5-2 وعمال حماة 3-صفر، وسجل لاعبوه 14 هدفاً كأقوى هجوم، كما كان دفاعه الأفضل حيث تلقى هدفين فقط.

ويتصدر الفرات ترتيب الشمالية، مع ختام مرحلة الذهاب برصيد 13 نقطة، يليه مورك ثانياً برصيد 11 نقطة، ثم عمال حماة ثالثاً بـ 9 نقاط، ثم شرطة حماة والتضامن بـ 4 نقاط، بينما يحتل عفرين المركز الأخير بنقطة واحدة.

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