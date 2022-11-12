الحرارة حول معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويبقى الجو بارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة فوق المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…