كوساتشوف: واشنطن تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بلا خجل

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا يعد انتهاكاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تنتهك تلك المعاهدة بطريقة ساخرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كوساتشوف قوله على موقع تلغرام اليوم: “إن الولايات المتحدة بوساطة حلف الناتو تنتهك بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بسخرية وبلا خجل على مدى السنوات الماضية، حيث لم يعد مخفياً أنها تنقل القنابل الجوية النووية التكتيكية من طراز بي61-12 إلى أوروبا بسرعة، ومن المقرر تسليمها وتركيبها في قواعد الناتو في الدول الأوروبية في الشهر القادم.

وشدد كوساتشوف على أن مخاوف روسيا في هذا المجال مفهومة ومشروعة تماماً، إذ تستند إلى حقائق انتهاك الولايات المتحدة والناتو وأوكرانيا لنظام عدم الانتشار النووي، الأمر الذي يشهده حالياً العالم.

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