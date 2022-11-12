من اختتام بطولة الأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة في الجوجتسو بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة

السبت / 12 / 11 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
نصر الله: الأميركيون بعد فشلهم في إسقاط سورية عبر الإرهاب وتمويل التكفير يحاولون إسقاطها بالحصار
2022-11-11
فرشينين يبحث مع الجعفري الأوضاع في سورية والمنطقة
2022-11-11
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون البرلماني
2022-11-11
سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي في موسمه السابع بالإمارات
2022-11-11
حضور مبهر للكتاب السوري في معرض الشارقة الدولي… ناشرون ومثقفون: سورية منارة الثقافة والإبداع
2022-11-11
في المشاركة الأولى لسورية… الطفلة شام البكور تفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي
2022-11-10
وزير الإعلام يبحث مع السفير الباكستاني تطوير مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين
2022-11-10
محليات
القبض على شخصين من مروجي المخدرات في جرمانا بريف دمشق
2022-11-12
الحرفي بصمجي: تطويع وصياغة الفضة يظهر جمالية العمل اليدوي
2022-11-12
أجواء باردة ليلاً وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية
2022-11-12
(دفانا محبتنا)… مبادرة أهلية لتوزيع الألبسة للمواطنين المحتاجين
2022-11-11
شخص يقتل شقيقه وزوجته وولديهما ويطلق النار على نفسه بسبب خلافات عائلية في ريف طرطوس
2022-11-11
حملة تطوعية في حلب لتوزيع ألبسة على عدد من أسر ذوي الشهداء والأكثر احتياجاً
2022-11-11
زراعة 5 آلاف غرسة في حملات تشجير بريف السويداء
2022-11-11
رياضة
فوز فيروزة على عمال السويداء في دوري كرة القدم للسيدات
2022-11-12
بطولة للشطرنج السريع في الحسكة
2022-11-12
تواصل بطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين
2022-11-12
اختتام بطولة الأندية والبيوتات الرياضية في الجوجتسو لفئتي تحت 16 و18 عاماً
2022-11-12
تعادل ليون ونيس في الدوري الفرنسي لكرة القدم
2022-11-12
نابولي يجدد عقد الكاميروني أنغيسا لموسمين
2022-11-11
بوروسيا مونشنغلادباخ يفوز على بوروسيا دورتموند برباعية في الدوري الألماني
2022-11-11
اقتصاد
بمشاركة 21 دولة.. افتتاح البازار الدولي الخيري في فندق الداما روز بدمشق
2022-11-12
الذهب يرتفع في السوق المحلية 7 آلاف ليرة
2022-11-12
السورية للتجارة تفتتح خمسة منافذ بيع جديدة في ريف درعا
2022-11-12
ارتفاع مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية
2022-11-12
تراجع النشاط الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث من العام الجاري
2022-11-11
فاو: تكاليف استيراد الغذاء تسجل أرقاماً قياسية
2022-11-11
الدولار يسجل أكبر خسارة له منذ 14 عاماً في يومين متتاليين
2022-11-11
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بمشاركة 21 دولة.. افتتاح البازار الدولي الخيري في فندق الداما روز بدمشق
الاحتلال الأمريكي يسرق 94 صهريجاً وشاحنة محملة بالنفط والقمح من ريف الحسكة
مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وإدارة الموارد البشرية لتعليم مهارات الدخول إلى سوق العمل
استشهاد رئيس مجلس بلدة علما بريف درعا الشرقي برصاص مسلحين مجهولين
أجواء باردة ليلاً وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية
الطفلة شام البكور عقب وصولها إلى مطار دمشق الدولي: حملت علم سورية عالياً وأهدي نجاحي إلى الوطن وقائده
نصر الله: الأميركيون بعد فشلهم في إسقاط سورية عبر الإرهاب وتمويل التكفير يحاولون إسقاطها بالحصار
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بسلاح المدفعية على بلدة أبو راسين بريف الحسكة
من اختتام بطولة الأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة في الجوجتسو بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة
2022-11-12
تصوير: فرحان الفاضل
البيوتات الرياضية المفتوحة
الجوجتسو
2022-11-12
Afraa
سابق
من مباراة فيروزة مع عمال السويداء في دوري كرة القدم للسيدات
التالي
المقالة التالية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved