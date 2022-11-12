الدفاع الروسية: مقتل 85 مسلحاً خلال صد هجوم لمرتزقة أجانب جنوب دونيتسك وإسقاط مروحية من طراز مي 8 تابعة للجيش الأوكراني في زابوروجيه و6 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة