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الدفاع الروسية: مقتل 85 مسلحاً خلال صد هجوم لمرتزقة أجانب جنوب دونيتسك وإسقاط مروحية من طراز مي 8 تابعة للجيش الأوكراني في زابوروجيه و6 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة

2022-11-12

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