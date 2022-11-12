الذهب يرتفع في السوق المحلية 7 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة عن سعره الذي سجله يوم الأربعاء الماضي حيث كان قد سجل غرام الـ21 سعر 243 ألف ليرة وذلك مع ارتفاع الأونصة عالمياً بشكل كبير إلى 1773 دولاراً.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 250 ألف ليرة سورية وسعر شراء 249500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 214286 ليرة وشراء 213786 ليرة.

وأوضحت الجمعية أن أي سعر للذهب غير السعر الصادر عن الجمعية هو سعر وهمي داعية المواطنين إلى عدم الشراء إلا بالسعر الصادر عنها ووزعت هواتف للشكاوى 0112248005-0112230766- 0991937718.

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