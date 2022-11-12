بمشاركة 21 دولة.. افتتاح البازار الدولي الخيري في فندق الداما روز بدمشق

دمشق-سانا

افتتح اليوم البازار الدولي الخيري بمشاركة 21 دولة في فندق الداما روز بدمشق، والذي يقيمه النادي الدبلوماسي في سورية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعود كامل إيراداته لدعم جمعيات خيرية في مدينة حمص.

رئيسة النادي الدبلوماسي زوجة السفير الأندونيسي بدمشق رديانتي فوزي بينت في تصريح لمراسلة سانا أن البازار هو أكبر تعاون لجمع التبرعات للهيئات الدبلوماسية المعتمدة في سورية، مشيرة إلى أن ريعه يعود لجمعيات خيرية في محافظة حمص ذات مصادر إيرادات محدودة.

الرئيسة الفخرية للنادي شكرية المقداد أشارت في تصريح مماثل إلى أهمية البازار لكونه يضم عدداً كبيراً من الدول والجمعيات من المحافظات السورية والفعاليات المشتركة، وأنه مؤشر على التعافي بعد الحرب الإرهابية على سورية، وأن الأمن والأمان عادا إلى ربوع الوطن، مبينة أن الفعالية هدفها مساعدة المجتمع السوري، وريعها يعود إلى جمعيات تعنى بالسيدات المعيلات.

ويشارك في البازار إضافة إلى سورية (الجزائر، أرمينيا، بلجيكا، بنغلاديش، البرازيل، البحرين، بلغاريا، بيلاروس، أندونيسيا، الهند، إيرلندا، فلسطين، باكستان، الفلبين، روسيا، صربيا، جنوب أفريقيا، سريلانكا، السودان، فنزويلا).

ريم حشمة

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