السويداء-سانا

تواصل بطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين منافساتها على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية، بمشاركة 10 فرق وزعت إلى ثلاث مجموعات.

وفاز فريق أكاديمية ايسات على الشبيبة بهدف دون رد بفئة الأشبال، وبثلاثة أهداف دون رد بالناشئين، بينما فاز فريق لاهثة على دوما بفئة الناشئين بهدف دون مقابل.

وضمت المجموعة الأولى فرق شهبا ولاهثة ودوما والثانية العربي والعمال والقريا والثالثة الرحى وأكاديمية ايسات وصلخد والشبيبة، بحيث يتأهل في نهاية مبارياتها للدور الثاني أبطال المجموعات، وصاحب أفضل مركز ثان فيها.

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