ترامب يرفع دعوى قضائية على لجنة تحقيق هجوم الكابيتول

واشنطن-سانا

في سعيه للتهرب من الإدلاء بشهادته أو تقديم أي وثائق، رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على لجنة الكونغرس المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصاره العنيف على مبنى الكابيتول العام الماضي.

وكانت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من كانون الثاني 2021 أصدرت بالإجماع مذكرة استدعاء للرئيس الجمهوري السابق ترامب للمثول أمامها في الـ 14 من تشرين الثاني الجاري .

ونقلت رويترز عن محامي ترامب قوله إن هذا الاستدعاء يمثل خرقاً للحق الدستوري لترامب في حرية التعبير، واصفاً التحقيق بأنه (تحقيق شبه جنائي)، وأن اللجنة تفتقر إلى سلطة الإجبار على الشهادة ولم ترد على عرض ترامب البديل بالرد كتابة على أسئلة محددة.

وحققت اللجنة لأكثر من عام في حادثة اقتحام المئات من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول العام الماضي أثناء انعقاد اجتماع للتصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، وقام المقتحمون بعدها بأعمال شغب وعنف، أدت إلى إصابة أكثر من 140 شرطياً ومقتل عدة أشخاص.

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