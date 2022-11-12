روسيا.. نجاح عملية جراحية نادرة بنزع ذخيرة غير منفجرة من جسم جندي

موسكو-سانا

نجح فريق من الجراحين العسكريين الروس بإجراء عملية نزع ذخيرة غير منفجرة من صدر جندي روسي.

وأفادت وكالة نوفوستي بأن العملية الجراحية التي تعد فريدة من نوعها، تمت في مستشفى وزارة الدفاع بمدينة بيلغورود الروسية، حيث استخرج الجراحون ذخيرة غير منفجرة من صدر جندي مشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

وكان الجندي المصاب بجرح مخترق في الصدر نقل إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء ذخيرة لم تنفجر بأعجوبة، اخترقت الأضلاع والرئتين وعلقت في العمود الفقري بين الشريان الأورطي الأبهر والوريد السفلي بالقرب من القلب.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن خطر انفجار الذخيرة كان مرتفعاً للغاية لكن الأطباء رغم ذلك ارتدوا السترات المدرعة الواقية، وشرعوا في التدخل الجراحي، لافتاً إلى أن الجندي المريض يخضع بعد إخراج الذخيرة الخطرة الآن للعلاج، وإعادة التأهيل في أحد مستشفيات موسكو العسكرية.

وكان الجندي لم يعرف ما حدث حيث شعر خلال المعركة بضربة في حافة السترة الواقية، ولم يفقد وعيه واستمر في التحرك وفق ما ذكر زملاؤه في ساحة القتال.

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