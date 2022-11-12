إخماد حريق في مستودع لمادة الكبريت في مدينة درعا

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا صباح اليوم حريقا نشب في مستودع لمادة الكبريت الزراعي بحي طريق السد في المدينة .

قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد ذكر بتصريح لمراسل سانا أن الفوج قام فور الإبلاغ عن الحريق بإرسال سيارة للمكان وتمت السيطرة عليه بشكل كامل بعد جهود استمرت لنحو ساعتين وربع الساعة.

وأضاف ان عناصر الإطفاء الذين قاموا بالإخماد أصيبوا بجروح طفيفة وتعرضوا لاختناقات نتيجة الدخان الكثيف والرائحة المنبعثة من الكبريت بالرغم من ارتداء الكمامات الخاصة بالحرائق و تم اسعافهم للهيئة العامة لمستشفى درعا حيث تلقوا العلاج والاسعافات الأولية اللازمة و تم تخريجهم بحالة مستقرة.