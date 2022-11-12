نابولي يجدد عقد الكاميروني أنغيسا لموسمين

روما-سانا

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم عن تجديد تعاقده مع اللاعب الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا حتى العام 2025.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أنه تم تجديد التعاقد مع لاعب وسط الفريق أنغيسا لموسمين قادمين مع خيار التمديد حتى العام 2027 ليصبح لاعباً أساسياً للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وسجل اللاعب الكاميروني هذا الموسم هدفين أمام تورينو في منافسات الجولة 8 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز فيما سجل هدفاً في مرمى ليفربول الإنكليزي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.