بوروسيا مونشنغلادباخ يفوز على بوروسيا دورتموند برباعية في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل أهداف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ كل من اللاعبين جوناس هوفمان ورامي بن سبعيني وماركوس تورام وكواديو كونيه في الدقائق 4 و26 و30 و46 في حين سجل لفريق بوروسيا دورتموند كل من اللاعبين جوليان براندت ونيكو شلوتيربيك في الدقيقتين 19 و40 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 22 ليحل في المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الالماني في حين تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 25 نقطة في المركز السادس.

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