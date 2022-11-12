انطلاق مهرجان حلب المسرحي بعرض  (حارتنا)

حلب-سانا

انطلق على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب مساء اليوم مهرجان حلب المسرحي بعرض مسرحية حارتنا باللهجة الأرمنية.

ويتضمن المهرجان الذي تقيمة مديرية المسارح والموسيقى مسرح حلب القومي 7 عروض تعرض بالتتابع يومياً على مسرح دار الكتب الوطنية لغاية الـ17 من الشهر الحالي.

وعالج العرض المسرحي حارتنا من تأليف وإخراج فاجة أدروني ضمن إطار درامي كوميدي هادف ثلاث قصص اجتماعية لعائلات تسكن في حارة شعبية، مسلطاً الضوء على لحظات من الفرح والألم والأمل بمستقبل تملؤه المحبة والسلام، جسدها 25 ممثلاً وممثلة من فرقة أتاميان المسرحية.

وأكد محمد حجازي رئيس مجلس محافظة حلب في تصريح لمراسلة سانا أهمية دعم المهرجانات التي تقدم أسماء شابة من فنانين ومبدعين من مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن المسرح من أهم الفنون الاجتماعية التي تسهم بنهضة الحياة الأدبية والثقافية والفنية.

وبين آرديم جيريشيان رئيس مجلس إدارة جمعية الشبيبة الأرمنية أن فرقة أتاميان التابعة للجمعية تأسست منذ 50 عاماً وقدمت العديد من العروض المسرحية محلياً وخارجياً، واليوم تشارك لأول مرة في مهرجان حلب المسرحي، موضحاً أن العرض يتضمن ثلاث لوحات اجتماعية جميعها تؤكد على أهمية الحب في العلاقات الإنسانية.

وجسدت الفنانة سيرلي قوزيان دور المرأة العاشقة لزوجها التي لا تهمها الأشياء المادية بقدر ما يهمها الحب، لافتةً إلى سعادتها بالمشاركة في المهرجان كونه يسلط الضوء على الفن الأرمني.

أما الفنانة هوري بصمجيان فجسدت دور المرأة الغنية التي تسعى هي وزوجها لمنع ابنهما من الزواج بالفتاة الفقيرة التي أحبها، في حين شارك الفنان آرتور شوهمليان بدور المتسول عازف الأوركدون الذي ينشر الفرح والسعادة ما بين أهالي الحارة الشعبية معبراً عن فرحه بالمشاركة لإيصال رسائل وأفكار جمالية وانسانية.

وحقق العرض الأصداء الإيجابية بين الحضور ومن بينهم الفنانة إيمان الغوري التي بينت أن المهرجانات المسرحية تعد خطوةً مهمةً تعكس الاهتمام الثقافي المسرحي ما بين الجمهور، فضلاً عن أنها تؤجج الحس التنافسي الإبداعي لدى المشاركين في العروض.

أسماء خيرو

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