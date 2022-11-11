(دفانا محبتنا)… مبادرة أهلية لتوزيع الألبسة للمواطنين المحتاجين

دمشق-سانا

أطلقت اليوم جمعية ساعد برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبادرة أهلية بعنوان دفانا محبتنا، عبر فعالية غنائية أقامتها في صالة تشرين الرياضية وذلك تحت شعار “المسؤولية المجتمعية والتعاضد الأهلي لمساعدة المواطنين المحتاجين”.

وتعتمد المبادرة التي دخلت عامها العاشر وتستمر مدة شهر على تقديم ملابس شتوية للمواطنين المحتاجين، حيث تقوم الجمعية بجمع الألبسة وتجهيزها وتوزيعها.

مدير الجمعية عصام حبال قال في تصريح لمراسل سانا: إن الجمعية قامت بمبادرات عدة منها (خسى الجوع ودفانا محبتنا) التي مضى عليها 10 سنوات، وتم إطلاقها اليوم ضمن حفل فني وتم من خلالها إكساء أكثر من 200 ألف طفل من أغلب المحافظات، ونأمل أن نوسعها لتشمل باقي المحافظات.

عدد من المتبرعين بالألبسة أشاروا إلى أهمية التكاتف في الظروف الحالية لوقاية أطفالنا من البرد من خلال تقديم اللباس لهم، وذلك في إطار الدعم المجتمعي للمحتاجين.

المتبرعة ناريمان الأسمر من قرى جمعية الأطفال (أس أو أس) قالت: تبرع الأطفال بمجموعة من ألبستهم الشتوية عبر الجمعية لمواجهة برد الشتاء، وتم جمع التبرعات من عدد من الأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا العمل.

مدير بصمة شباب سورية في ريف دمشق نصر الخطيب قال: جئنا لنساهم بهذه الحملة التي تدل على تكاتف الشعب السوري وتعاضده عبر المشاركة بـ 500 قطعة من الألبسة الشتوية، لنكون سندا للمحتاجين.

مهران معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency