شخص يقتل شقيقه وزوجته وولديهما ويطلق النار على نفسه بسبب خلافات عائلية في طرطوس

دمشق-سانا

أقدم شخص من قرية منية يحمور في محافظة طرطوس على قتل شقيقه وزوجته وولديهما وذلك بسبب خلاف عائلي حول محصول الزيتون.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن شرطة ناحية خربة المعزة بطرطوس تلقت أخباراً حول حصول إطلاق نار بأحد الطرقات في قرية منية يحمور ووقوع وفيات وإصابات.

وبينت الوزارة أن دوريات من ناحية خربة المعزة والأدلة الجنائية توجهت إلى مكان الحادث، حيث تبين بالتحقيق الأولي إقدام المدعو (هيثم م) على إطلاق النار على كل من شقيقه (علي م) وزوجة شقيقه (أمل ق) وأبناء شقيقه (قيصر وبحر ونور الهدى) ما أدى إلى وفاتهما وإصابة نور الهدى، ومن ثم أطلق النار على نفسه، وذلك بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول قطاف محصول الزيتون.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسعاف كل من مطلق النار وابنة شقيقه ونقل المتوفين إلى مشفى الباسل بطرطوس، لافتةً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

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