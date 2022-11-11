عبد اللهيان ينتقد مواقف بعض الدول الغربية من أعمال الشغب الأخيرة في إيران

طهران-سانا

انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المواقف والإجراءات غير البناءة لبعض الدول الغربية تجاه أعمال الشغب الأخيرة والأحداث الإرهابية في بلاده.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم: إن “بعض المسؤولين الأوروبيين يهتمون بأهداف حزبية أكثر من المصالح الوطنية لبلدهم”، مضيفاً: إن بلاده ترحب دائما بالتفاعل مع أوروبا، بينما الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تتمكن من تنفيذ الاتفاق النووي باعتباره التزاماً دولياً بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية السابقة عقوبات على إيران.

من جانبه أدان وزير الخارجية الإسباني الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع قبل أسبوعين في مدينة شيراز الإيرانية، معرباً عن تعاطف إسبانيا حكومة وشعبا مع إيران، وواصفاً العلاقات بين البلدين بـ “التاريخية”.

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