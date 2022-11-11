المشاركون في المسير الثالث لملتقى إيميسا بحمص يجوبون الأسواق الأثرية

حمص-سانا

جال المشاركون في مسير ملتقى “إيميسا” الثالث بحمص اليوم الأسواق الأثرية وتوقفوا عند بعض المعالم التاريخية فيها، كالمسجد النوري الكبير وسوق القيصرية في المدينة القديمة.

وانطلق المشاركون من جانب السور الشمالي للجامع النوري الكبير، ليعبروا الأسواق الأثرية المسقوفة، حيث قدم عدد من المشرفين معلومات تاريخية وأثرية عن كل معلم.

وأكد المشاركون أهمية إقامة ممثل هذه المبادرات للتعريف بتراثنا وحضارتنا، حيث أعربت نهلة كدر من مشروع مدى عن فخرها بالتاريخ السوري وغناه، أما ميشلين كرم فأشارت إلى أنها تشارك بالمسير للمرة الثالثة، بهدف التعرف أكثر على ما تختزنه المدينة القديمة بحمص من آثار حضارية.

بدورها فداء عكاري دليل سياحي من جمعية مدى الثقافي، قدمت معلومات تاريخية عن الجامع النوري الكبير الذي يوجد ضمن الأسواق الأثرية والتجارية وسط المدينة القديمة.

ويذكر أن ملتقى إيميسا انطلق في السابع من أيلول الماضي، ويضم مجموعة من فعاليات المجتمع الأهلي التي تعنى بالشأن الثقافي والاجتماعي والتراث الإنساني.

تمام الحسن