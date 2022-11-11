لبنان يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتضامن معه في وجه الكارثة البيئية للعدوان الإسرائيلي عام 2006

بيروت-سانا

دعا لبنان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التصويت مجدداً لصالح قرار التضامن معه في وجه الكارثة البيئية للعدوان الإسرائيلي عام 2006 لدى عرضه على الجمعية العامة من أجل تبنيه خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية عن وزارة الخارجية اللبنانية قولها في بيان اليوم: ” إن تصويت الدول الـ 157 في اللجنة الثانية بالأمم المتحدة لصالح قرار التضامن مع لبنان في وجه الكارثة البيئية التي سببها العدوان الإسرائيلي عام 2006 يندرج ضمن حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي” مؤكدة أنها ستواصل مساعيها بالتعاون مع المجتمع الدولي لإلزام كيان الاحتلال تحت مندرجات القوانين الدولية بتسديد التعويضات المترتبة عليه والمقدرة بحوالي 856 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في عمليات التنظيف واحتواء البقعة النفطية التي تسببت بأسوأ كارثة بيئية في تاريخ المتوسط، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية الجسيمة التي تكبدها لبنان لغاية تاريخه لم تتم معالجتها بعد.

وكانت 157 دولة عضواً في الأمم المتحدة صوتت في اللجنة الثانية في وقت سابق لصالح قرار التضامن مع لبنان في وجه الكارثة البيئية التي سببها العدوان الإسرائيلي عام 2006 على خزانات النفط في منطقة الجية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت داعية كيان الاحتلال للتعويض عن أضرار تلك الكارثة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency