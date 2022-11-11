43 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي ومرتزقتها في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 43 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر غرفة ضباط الارتباط في الحديدة قوله في بيان اليوم: “إن من بين الخروقات تحليق طائرات تجسسية و13 خرقاً بقصف مدفعي و21 خرقاً بالأعيرة النارية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز، إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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