روسيا تحظر 200 شخصية أمريكية من دخول أراضيها

موسكو-سانا

أعلنت روسيا اليوم حظر دخول 200 شخصية أمريكية إلى أراضيها رداً على العقوبات الأمريكية المفروضة على المواطنين والمسؤولين الروس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني: “رداً على جميع العقوبات الشخصية الجديدة التي تفرضها باستمرار الإدارة الامريكية ليس فقط ضد المسؤولين الروس وممثلي دوائر الأعمال والشخصيات العامة والثقافية ولكن ضد من لا يفيدون واشنطن لسبب أو لآخر وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل يُحظر دخول 200 مواطن أمريكي إلى روسيا”.

وأضافت الوزارة: من بين الشخصيات التي يحظر عليها دخول روسيا ممثلون للسلطات ومشرعون إضافة إلى أقاربهم ورؤساء شركات ومؤسسات في المجمع الصناعي العسكري وخبراء وجماعات الضغط المشاركين في الترويج للحملة المعادية للروس ودعم النظام في كييف لافتة إلى أن قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعة من دخول روسيا تضم أيضاً المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير وأخوة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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