مصرع 12 شخصاً إثر انفجار ناقلة نفط في نيجيريا

ابوجا-سانا

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب ستة آخرون جراء انفجار ناقلة بنزين على أحد الطرق الرئيسة في ولاية كوجي النيجيرية.

ونقلت أسوشيتد برس عن الشرطة النيجيرية قولها اليوم: “إن انفجاراً ضخماً وقع على أحد الطرق الرئيسة في ولاية كوجي بعدما فقدت ناقلة للبنزين السيطرة وخرجت عن مسارها إثر عطل في الفرامل واصطدمت بإحدى السيارات، ما أسفر عن مصرع 12 شخصاً حرقاً وإصابة ستة آخرين.

وأضافت: إنه تم إغلاق الطريق عقب الحادث والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد هوية الضحايا.

وتعد هذه الحوادث شائعة في نيجيريا، حيث لقي عشرة أشخاص مصرعهم في حادث سير مماثل في أيلول الماضي.

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