الطفلة شام البكور عقب وصولها إلى مطار دمشق الدولي: حملت علم سورية عالياً وأهدي نجاحي إلى الوطن وقائده

دمشق-سانا

وصلت مساء اليوم إلى مطار دمشق الدولي الطفلة شام البكور بطلة تحدي القراءة العربي بنسخته السادسة على مستوى الوطن العربي.

وفازت أمس الطفلة السورية شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي أقامته دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته السادسة هذا العام، وشاركت فيه سورية للمرة الأولى.

ونافست الطفلة شام ذات السبع سنوات على اللقب 18 مشاركاً مثلوا 18 دولة عربية.

وفي تصريح للصحفيين قالت الطفلة شام البكور: “أنا مسرورة لأني حملت علم بلدي سورية عالياً.. مسرورة لإحرازي المركز الأول على كل الأبطال المشاركين.. أهدي نجاحي إلى الوطن وقائد الوطن الدكتور بشار الأسد وأهديه إلى أهلي”.

بدورها قالت أم شام: “مبارك لنا ولسورية.. في أول مشاركة لابنتي شام رفعت اسم سورية، هذا أكبر فخر لسورية ولها بالمستقبل”.

وضم الوفد السوري الذي شارك في التصفيات النهائية بدبي المشرفة حنين العبد الله إضافة إلى الطلاب الذين حصلوا على المراتب التسع الأولى على مستوى سورية، حيث خصص القائمون على مبادرة التحدي لهم زيارة تكريمية إلى دبي تخللها برنامج ترفيهي استمر لمدة خمسة أيام.

رحاب علي وبشرى برهوم

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