حملة تطوعية في حلب لتوزيع ألبسة على عدد من أسر ذوي الشهداء والأكثر احتياجاً

حلب-سانا

أكثر من 2000 أسرة من ذوي الشهداء والفئات الأكثر احتياجاً، شملتهم حملة تطوعية لتوزيع الألبسة انطلقت في مدينة حلب اليوم تحت عنوان “دفى”.

الحملة التي تنظمها مؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق تحت عنوان “خيرك بدفي غيرك” بالتعاون مع فرع شبيبة حلب وجمعية بيت القصيد الثقافية، تحدث عنها لـ سانا المدير التنفيذي لمؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق مصعب حوا بأنها تهدف إلى التأكيد على العمل الخيري والدعوة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وذوي الدخل المحدود وتلبية احتياجات أبنائهم، مؤكداً استمرار العمل ضمن هذا التوجه بمبادرات مماثلة تعليمية وتدريبية لطلبة الجامعة والشباب لتطوير مهاراتهم.

وذكر محمد زعزوع ممثل جمعية بيت القصيد الثقافية أن حملة “دفى” تستمر على مدار شهر كامل، انطلاقاً من أهداف الجمعية بتعزيز العمل الإنساني في المجتمع ومد يد العون للآخرين.

وأوضحت المدربة نهيدة عثمان من المؤسسة أنها تشارك بالحملة انطلاقاً من إيمانها بتعزيز العمل التطوعي ومساعدة ذوي الشهداء، الذين ضحوا بحياتهم فداء الوطن ولكي نعيش بسلام.

وعبر عدد من الأسر المستفيدة عن شكرهم لهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عنهم، وتلبي جزءاً من احتياجات أطفالهم من الألبسة مع قدوم فصل الشتاء.

يذكر أن مؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق تأسست عام 2017، وتهدف إلى تدريب الشباب وطلبة الجامعة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها، في مجالات المحاسبة والإدارة واللغات والتصميم والإعلان ومساعدتهم على الدخول في سوق العمل.

قصي رزوق

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