علماء روس يبتكرون طريقة لاستعادة الخلايا العصبية للدماغ

موسكو-سانا

ابتكر علماء روس طريقة لاستعادة الخلايا العصبية وخلايا الدماغ باستخدام التيار الكهربائي، وضوء الأشعة تحت الحمراء.

ونقلت مجلة فيستي رو عن معهد التكنولوجيا الحيوية والهندسية التابع لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية قوله اليوم: “إن المهندسين الروس ابتكروا جهازاً يمكنهم فعلا من إنعاش الأعصاب البشرية التالفة”.

ووفقاً للمعهد فإنه عند تعرض الجهاز للضوء الأحمر ينشأ مجال كهرو مغناطيسي ضعيف يحفز الخلايا العصبية وينشطها، ما يؤدي إلى نموها بسرعة ونشاط.

وهذا الجهاز عبارة عن ركيزة عضوية رفيعة جداً أرق من شعرة الرأس بألف مرة يمكن لفها حول الأعصاب التالفة داخل العين، ومن ثم استعادة النسيج العصبي بمساعدة التيار الكهربائي وضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو يتكون من أشباه موصلات عضوية ولا يشكل خطورة على الجسم، لذلك بعد استعادة النسيج العصبي لا يتطلب استخراجه من الجسم جراحياً.

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