القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين شمال بغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على مجموعة إرهابية في الطارمية شمال العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية قولها في بيان اليوم: “تم القبض على مجموعة إرهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في ما يسمى (ولاية شمال بغداد) التابعة لعصابات (داعش) وارتكبوا عدة جرائم إرهابية”.

وكان الحشد الشعبي العراقي أعلن أول أمس عن قيام عناصره باعتقال إرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

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