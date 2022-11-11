فرشينين: أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي

جنيف-سانا

أطلع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر خلال لقائهما في جنيف اليوم على استمرار الاستفزازات والانتهاكات المنتظمة للقانون الإنساني الدولي من جانب القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية قولها عقب الاجتماع الذي عقد بين الجانبين “أنه تم لفت انتباه إيغر إلى استمرار الاستفزازات والانتهاكات المنتظمة للقانون الإنساني الدولي من جانب القوات الأوكرانية”.

كما تطرق فرشينين وايغر خلال اللقاء بحسب الخارجية الروسية إلى أنشطة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في روسيا، بما في ذلك مراعاة انضمام مناطق جديدة إلى روسيا، كما بحثاً الجوانب ذات الأولوية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وحماية أسرى الحرب في سياق العملية العسكرية الخاصة.

وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت في وقت سابق أن جندياً أوكرانياً أسيراً اعترف أثناء استجوابه بقيامهم بقتل رجل طاعن في السن من سكان ماريوبول لدعمه روسيا وكذلك تعذيب مدنيين آخرين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency