السيد نصرالله: الأميركيون بعد فشلهم في إسقاط سورية عبر الإرهاب يحاولون إسقاطها بالحصار

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الأميركيين الذين فشلوا في إسقاط سورية عبر الإرهابيين وتمويل التكفير، يحاولون إسقاطها عبر الحصار الاقتصادي والعقوبات.

وقال السيد نصرالله في كلمة له خلال مناسبة يوم الشهيد اليوم: “إن ما تعانيه سورية اليوم بعد انتصارها على الحرب الكونية على المستويين الاقتصادي والمعيشي معاناة كبيرة جداً سببها ما يسمى قانون قيصر الذي وضعه الأمريكيون الذين أتوا -باعترافهم- بمئات آلاف التكفيريين فلم يستطيعوا إسقاط سورية، وبالتالي يريدون للجوع والبرد أن يُسقطها في فصل الشتاء كما يعترف بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي”.

وأوضح السيد نصرالله أن الولايات المتحدة هي التي أتت بالطاعون الإرهابي التكفيري إلى لبنان، والمقاومة هي التي واجهته وأزالته، مؤكداً أنه لا يمكن الوثوق بالضمانات الأميركية في الحفاظ على اتفاق ترسيم الحدود البحرية وإنما الوثوق فقط بالمقاومة التي يعتمد عليها في الحفاظ على هذا الاتفاق.

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