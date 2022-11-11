طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الجنوبية الشرقية، ويبقى الجو بارداً ليلاً ويُحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…