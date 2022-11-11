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فرشينين يبحث مع الجعفري الأوضاع في سورية والمنطقة

2022-11-11

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين مع السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري الأوضاع في سورية والمنطقة، والتنسيق المستمر بين البلدين.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان اليوم أن اللقاء شدد على ضرورة توافق العمل الدولي المتعلق في سورية مع القواعد القانونية الدولية بما يؤدي إلى رفع الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب، وإعادة إعمار مشاريع البنى التحتية المدنية ذات الأهمية الملحة.

ولفت البيان إلى أن اللقاء أكد أيضاً على ضرورة أن يكون جوهر العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة هو احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

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