الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بسلاح المدفعية على بلدة أبو راسين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

قصفت قوات الاحتلال التركي والإرهابيون المرتبطون بها بسلاح المدفعية بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وعدداً من القرى في محيطها.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي المتمركزة في قريتي عنيق الهوى والداودية اعتدت على بلدة أبو راسين وعدد من القرى الواقعة عند خطوط التماس بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي بالمدفعية.

وبينت المصادر أن القصف المدفعي استمر من الثانية فجراً لعدة ساعات، وتسبب بأضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل في الجزء الجنوبي والشمالي من بلدة أبو راسين، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل في قرية أم حرملة شمال البلدة ونفوق عدد من المواشي فيها.

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