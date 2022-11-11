إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال شاب خلال اعتداء للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل شاب اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم، وأطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح والعشرات بالاختناق.

كما فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد الأقصى وكثفت من حواجزها في محيطه وعلى مداخل البلدة القديمة، لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد لأداء الصلاة واعتقلت شاباً قرب باب حطة بعد الاعتداء عليه.

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