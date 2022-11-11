ريابكوف: لم نقترح عقد لقاء بين لافروف وبلينكن

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لم تقترح على واشنطن تنظيم لقاء بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن أثناء قمة مجموعة العشرين ببالي.

وتعليقاً على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية مفاده بأن بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين قال ريابكوف لوكالة (نوفوستي) اليوم: “إن الجانب الروسي لم يخطط لعقد مثل هذا اللقاء”.

واعتبر ريابكوف أنه لا توجد هناك أي قضايا تتطلب الآن بدء مثل هذا الاتصال، مضيفاً “إن الأمريكيين يبحثون كل يوم عما هو ليس موجوداً من حيث المبدأ”.

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