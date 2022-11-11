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إخماد حريق اندلع بمحولة كهربائية في حماة

2022-11-11

حماة-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء حماة اليوم حريقاً اندلع بإحدى المحولات الكهربائية في حي حارة الجسر بالمدينة.

وأوضح قائد فوج الإطفاء العميد ثائر الحسن لمراسل سانا أن عناصر زمرة الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي يعتقد أنه شب بالمحولة، نتيجة الحمولات الزائدة والاستجرار الشديد للطاقة الكهربائية، بعد أن عملوا على عزل مكان الحريق ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة في الحي المكتظ بالمنازل السكنية والمحلات التجارية، مشيراً إلى أن أضرار الحريق اقتصرت على الماديات.

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