ملتقى فرص العمل… مسؤولية مجتمعية وفرصة للتشبيك بين الشباب وأصحاب الشركات

دمشق-سانا

شكل ملتقى بوابة العمل الذي أقامته مؤسسة إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة السورية للتنمية وشركة سيريتل في فندق شيراتون بدمشق فرصة للشباب الباحث عن العمل، ولأصحاب الشركات لاختيار المناسب منهم للعمل لديها.

الملتقى الذي استمر على مدى يومين، وشارك فيه أكثر من 50 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات والصناعات، و100 شركة في الواقع الافتراضي يهدف إلى تأمين 1050 فرصة عم سانا رصدت آراء عدد من المشاركين في الملتقى، حيث أشار كل من زين عبادي ونور الحلبي من شركة (بي اوردر) إلى أن مشاركتهم بالملتقى للتعريف بشركتهم، وزيادة التواجد بشكل فعلي في السوق، والانخراط في المجتمع بشكل أكبر، والتعريف بالشواغر الموجودة لديها، ولاسيما أنها أول شركة مع تطبيق إلكتروني لإيصال الطعام في سورية، ولها فروع في اللاذقية وحمص وحلب وطرطوس، لافتين إلى أن لدى الشركة فئتين من العمالة، فئة تعمل داخلها وأخرى تعمل على توصيل الطلبات.

الدكتورة فرح سليمان من شركة معتوق للصناعات الدوائية أوضحت أن وجودهم بالملتقى نابع من الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية وضرورة التشبيك مع جميع المؤسسات المعنية، وخاصة مؤسسة إدارة الموارد البشرية.

وبينت مديرة إدارة الموارد البشرية في الأمانة السورية للتنمية نهى شويحنة أن الهدف من المشاركة بالملتقى تمكين الشباب وتفعيل دورهم لدخولهم سوق العمل ،مشيرة إلى وجود فرص عمل لديهم وخطة للتوظيف لعام 2023.

وأكدت شويحنة أن الأمانة لديها دور تنموي تقوم به من خلال اجراء ورشات عمل لدعم الشباب وتمكينهم عبر المنارات المجتمعية المتواجدة بالجامعات، للوصول إلى شباب قادر ومتمكن على التواؤم مع بيئة العمل.

بدورها مسؤولة العلاقات العامة في مؤسسة العماد للتنمية البشرية وريادة الأعمال لبانة كاجان أوضحت أن المؤسسة تعمل على تطوير قدرات ومهارات الشباب من خلال الدورات التي تنفذها بمجال ريادة الأعمال، وإعداد مدرب (تي او تي)، لافتة إلى قيامها بدورات في مجال التطوير الفكري والذكاء العاطفي والتواصل ،وتدريب مدرب حساب ذهني ونطق وتوحد.

ولفتت كاجان إلى أن مجالات المؤسسة واسعة بما يخص التنمية البشرية وإدارة الأعمال، ولديها عدد من فرص العمل وتسعى لاستقطاب الشباب بالمراحل الجامعية الأولى لتطويرهم ودخولهم سوق العمل، ومنحهم شهادات مصدقة بعد تدريبهم عملياً.

رئيسة جمعية التجذع للبحث العلمي الدكتورة نفيذة مارتيني أوضحت أنهم أول جمعية شبابية غير ربحية في سورية، هدفها نشر ثقافة البحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر بالمجلات العالمية لرفع سوية الجامعات السورية بشكل عام، ورفع ترتيب سورية بالأبحاث العالمية، لافتة إلى أن الجمعية تعمل على استثمار الطاقات الشابة بمختلف المجالات، وتبني أفكارهم ومساعدتهم في تنفيذها على أرض الواقع.

من جهته بين مدير الموارد البشرية في شركة صناعة المعكرونة والشعيرية (دولا مي) مهند خضر أن المشاركة بالملتقى مهمة لملء الشواغر، وإتاحة الفرصة للشباب للحصول على عمل، مشيراً إلى أنهم يستهدفون خريجي الهندسة الزراعية اختصاص علوم تغذية لعدم وجود من يمتلك هذه الخبرة لديهم، فيما أوضح مدير قسم الموارد البشرية في شركة الشيف نديم محمد عمرين أن لديهم شواغر وسيمنحون الفرصة للخريجين ليكونوا معهم على أرض الواقع، إضافة إلى أنهم سيعملون على تدريب الشباب لإكسابهم الخبرات والمهارات الضرورية للعمل.

مسؤولة التوظيف بقسم الموارد البشرية بمركز دمر الطبي لجين أبو عابد ذكرت أنهم يقدمون كل الخدمات الطبية والعلاجية في المركز، ومشاركتهم في الملتقى للتعرف على الشركات واستقطاب أفضل القوى العاملة التي تناسب المركز الذي سيكون داعما لكل الشباب السوري الباحث عن فرص العمل، مؤكدة جاهزية المركز لتطوير الشباب وتدريبهم ليرتقوا للمناصب الوظيفية التي يطمحون إليها.

وأكد المدير التنفيذي لإذاعة (فرح إف إم) أمجد أحمد أنهم يشاركون لتغطية الملتقى إعلامياً، وفتح المجال أمام خريجي كلية الإعلام للعمل مع الإذاعة، وإتاحة الفرصة لهم للتدريب والحصول على الخبرة.

لين حواط من مؤسسة الخدمات الإحصائية والاقتصادية أشارت إلى أنهم يعملون على استقطاب الشباب المهتم بمجال تحليل البيانات لتدريبهم والاستفادة منهم في العمل، بينما بينت سوزان قزاز مديرة الموارد بشركة (دي جتتسي) أن الهدف من مشاركتهم بالملتقى هو للتشبيك بين الوظائف والشواغر الموجودة لديهم والشباب الباحثين عنها.

وأشارت كل من الشابات الجامعيات لونا علوش خريجة كلية الحقوق ويارا خطاب خريجة العلوم المالية والمصرفية وإسلام معضماني وبيان السيد خريجتا هندسة معلومات إلى أنهن سمعن بالملتقى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وحضرن للبحث عن فرصة عمل تناسب اختصاصاتهن ،حيث قدمن السيرة الذاتية الخاصة بهن إلى أكثر من شركة بانتظار تحقيق أحلامهن.

وعلى كرسيه المتحرك حضر الشاب سامر صوان البالغ من العمر 34 عاماً إلى الملتقى للبحث عن فرصة عمل تناسب وضعه، لافتاً إلى أنه يمتلك خبرات في اللغة وإدارة الأعمال وبرامج الإكسل والوورد.

سكينة محمد وجيما إبراهيم

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