رئيس وزراء كمبوديا: على دول آسيان التركيز على أهداف التنمية المتبادلة

بنوم بنه-سانا

حث رئيس وزراء كمبوديا سامديتش تيكو هون سين الذي ترأس بلاده اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) للعام الحالي على ضرورة التركيز على أهداف التنمية المتبادلة للسلام والاستقرار وتحسن المنطقة.

وذكرت شينخوا أن تيكو هون سين دعا خلال حفل افتتاح الدورة الـ 40 والـ 41 لقمة الآسيان وقمم معنية أخرى في العاصمة الكمبودية بنوم بنه اليوم إلى بناء مستقبل الآسيان كمجتمع متحد شامل قوي، مع إقامة شراكات خارجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين للسلام والأمن الإقليميين والعالميين والنمو المستدام.

كما دعا إلى اتخاذ قرارات وسياسات صحيحة، واتباع نهج واقعي للتعامل مع التحديات الاستراتيجية.

وأشار رئيس الوزراء الكمبودي إلى أنه سيتم اعتماد أكثر من مئة وثيقة خلال اجتماعات آسيان، كما سيصدر قادة الآسيان 3 بيانات أحدها حول الذكرى الـ 55 للآسيان وحول آسيان (إيه سي تي)، وعن أجندة تواصل الآسيان ما بعد 2025.

يشار إلى أن كمبوديا تترأس الآسيان لعام 2022، ومن المقرر أن تعقد القمم في الفترة ما بين الـ 11 والـ 13 من الشهر الجاري، وستترأس إندونيسيا الآسيان لعام 2023.

وتضم الآسيان التي تأسست في 1967 مجموعة من الدول، وهي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency