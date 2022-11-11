دراسة جديدة تكشف عن طريقة لتمكين مصابي الشلل التام من المشي

برن-سانا

كشفت دراسة حديثة استعادة تسعة أشخاص يعانون من إصابات مزمنة في العمود الفقري قدرتهم على المشي باستخدام مزيج من التحفيز الكهربائي والعلاج الطبيعي المكثف.

وحددت الدراسة التي أجراها باحثون من مجموعة الأبحاث السويسرية “نيوروريستور” مجموعات الأعصاب الدقيقة التي يحفزها العلاج باستخدام الفئران كنقطة انطلاق، وتم العثور على الخلايا العصبية التي تنظم المشي في جزء من الحبل الشوكي يمر من خلال أسفل الظهر، مشيرة إلى أنه يمكن لإصابات الحبل الشوكي أن تقطع سلسلة الإشارات من الدماغ، ما يمنعنا من المشي حتى عندما تكون هذه الخلايا العصبية القطنية المحددة لا تزال سليمة، وتصبح الخلايا العصبية السائرة غير وظيفية بشكل فعال، ما قد يؤدي إلى شلل دائم في الساقين.

وقام العلماء في الدراسة الجديدة باختبار التحفيز الكهربائي للنخاع الشوكي على تسعة مرضى، يعاني جميعهم من شلل حاد أو كامل نتيجة تلف الحبل الشوكي، حيث شعر المرضى المتطوعون بتحسن على الفور، واستمروا في إظهار التحسن بعد خمسة أشهر.

ولفتت الدراسة إلى أن عملية تحفيز النخاع نفذت بواسطة ناقل عصبي مزروع جراحياً، إضافة إلى إخضاع المرضى لعملية إعادة تأهيل عصبي مكثفة تضمنت نظام دعم آلياً يساعدهم أثناء تحركهم في اتجاهات متعددة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات استمرت خمسة أشهر بمعدل أربع إلى خمس مرات في الأسبوع.

وأظهر المرضى الذين تم شفاؤهم انخفاضاً في النشاط العصبي في الحبل الشوكي القطني أثناء المشي، ويعتقد الفريق أن هذا يرجع إلى النشاط الذي يتم صقله لمجموعة فرعية معينة من الخلايا العصبية الضرورية للمشي.

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