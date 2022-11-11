تمديد حظر الطيران جنوب ووسط روسيا حتى الـ 21 من الشهر الجاري

موسكو-سانا

مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران وسط وجنوب البلاد حتى الـ 21 من الشهر الجاري.

وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة تاس: إنه تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطاراً في جنوب ووسط البلاد حتى الـ 21 من الشهر الجاري، وبالتالي ليس من الممكن التوجه جواً إلى مدن أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف أون دون وسيمفروبول ويليستا.

وتم إدخال نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا في الـ 24 من شباط الماضي بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

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