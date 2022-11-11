ريال مدريد يفوز على قادش بثنائية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق ريال مدريد على قادش بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل هدفي ريال مدريد كل من اللاعبين إيدير ميليتاو وتوني كروس في الدقيقتين 40 و 70، بينما سجل لقادش لوكاس بيريز في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني ، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة بينما تجمد رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

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