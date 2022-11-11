الحرارة إلى ارتفاع وأمطار في المناطق الجنوبية الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي ،يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ،مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الجنوبية الشرقية والبادية،ويكون بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية ،وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الجنوبية الشرقية، ويكون الجو بارداً ليلاً ،محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…