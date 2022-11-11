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11 تشرين الثاني 2006 – حركة أمل وحزب الله يقرران سحب ممثليهما من الحكومة اللبنانية

2022-11-11

دمشق-سانا

1909- الولايات المتحدة تبدأ ببناء القاعدة البحرية العملاقة في ميناء بيرل هاربر في جزر هاواي في المحيط الهادي.

1918- انتهاء الحرب العالمية الأولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء.

1938 – عصمت إينونو يتولى رئاسة الجمهورية التركية خلفا لمصطفى كمال أتاتورك.

1962 – أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يصدق على الدستور، لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية لديها دستور مكتوب.

1978 – مأمون عبد القيوم يتولى الحكم في جزر المالديف.

2006 – حركة أمل وحزب الله يقرران سحب ممثليهما من الحكومة اللبنانية، وذلك لما وجدوه بتفرد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بوضع موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

2010 – مجلس النواب العراقي ينتخب جلال طالباني رئيسا للعراق لفترة رئاسية ثانية.

من مواليد هذا اليوم..

1155 – الملك ألفونسو الثامن، ملك مملكة قشتالة.

1869 – الملك فيكتور عمانويل الثالث، ملك مملكة إيطاليا.

1945 – دانييل أورتيغا، رئيس نيكاراغوا.

من وفيات هذا اليوم..

1855 – سورين كيركغور، فيلسوف وكاتب دنماركي.

1973 – أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.

2005 – مصطفى العقاد، مخرج ومنتج سينمائي سوري توفي متأثراً بتفجيرات الأردن الإرهابية.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في أنجولا.

عيد الاستقلال في بولندا.

عيد الجمهورية في جزر المالديف.

يوم الدستور في الكويت.

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