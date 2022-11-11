11 تشرين الثاني 2006 – حركة أمل وحزب الله يقرران سحب ممثليهما من الحكومة اللبنانية

دمشق-سانا
1909- الولايات المتحدة تبدأ ببناء القاعدة البحرية العملاقة في ميناء بيرل هاربر في جزر هاواي في المحيط الهادي.
1918- انتهاء الحرب العالمية الأولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء.
1938 – عصمت إينونو يتولى رئاسة الجمهورية التركية خلفا لمصطفى كمال أتاتورك.
1962 – أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يصدق على الدستور، لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية لديها دستور مكتوب.
1978 – مأمون عبد القيوم يتولى الحكم في جزر المالديف.
2006 – حركة أمل وحزب الله يقرران سحب ممثليهما من الحكومة اللبنانية، وذلك لما وجدوه بتفرد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بوضع موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
2010 – مجلس النواب العراقي ينتخب جلال طالباني رئيسا للعراق لفترة رئاسية ثانية.
من مواليد هذا اليوم..
1155 – الملك ألفونسو الثامن، ملك مملكة قشتالة.
1869 – الملك فيكتور عمانويل الثالث، ملك مملكة إيطاليا.
1945 – دانييل أورتيغا، رئيس نيكاراغوا.
من وفيات هذا اليوم..
1855 – سورين كيركغور، فيلسوف وكاتب دنماركي.
1973 – أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.
2005 – مصطفى العقاد، مخرج ومنتج سينمائي سوري توفي متأثراً بتفجيرات الأردن الإرهابية.
أعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في أنجولا.
عيد الاستقلال في بولندا.
عيد الجمهورية في جزر المالديف.
يوم الدستور في الكويت.