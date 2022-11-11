أنطونوف: القرار الأمريكي برفع القيود عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة على الاتجاه الصحيح

واشنطن-سانا

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف القرار الأمريكي برفع القيود المفروضة عن البعثات الدبلوماسية الروسية بـ “الخطوة على الاتجاه الصحيح”.

ونقلت وكالة تاس عن أنطونوف قوله في تصريح: إن “قرار وزارة الخزانة الأمريكية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية رغم أنه جاء متأخراً إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف انطونوف “أملنا في أن تدرك البنوك بشكل صحيح إشارة الجهة الرقابية المالية ، وأن تتوقف عن عرقلة التحويلات اللازمة لضمان سير عمل المؤسسات الأجنبية الروسية بشكل طبيعي”.

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