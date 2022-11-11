نيبينزيا: ابتزازات أمريكا منعت التحقيق في جرائم الحرب التي اقترفتها بأفغانستان

واشنطن-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن ابتزازات الولايات المتحدة منعت التحقيق في جرائم الحرب التي اقترفتها في أفغانستان.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله في تصريح إنه “على الرغم من التقارير المختلفة للمنظمات غير الحكومية المستقلة عن جرائم الحرب الشنيعة التي تهدف لتحقيق العدالة ، وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء لم يتم إجراء التحقيقات أبدا بسبب الابتزازات التي تقدم عليها واشنطن” مشيراً إلى أن الغرب يرغب أن ينسى الجميع تصرفات الولايات المتحدة وحلف الناتو اللذين ينفذان بانتظام غارات جوية عشوائية على المواطنين الأفغان العاديين.

وأشار نيبينزيا إلى أن “مثل هذه السخرية نموذجية لموقف الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك نقاط الأزمات الأخرى مثل العراق وسورية وليبيا”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة وشركائها يحاولون زعزعة استقرار الوضع في الأراضي المتاخمة لأفغانستان مشيراً إلى أن هناك الآن دليلاً على المفهوم المعروف “للفوضى المضبوطة في العمل”.

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